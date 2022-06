Accade nel Sannio: minacce e offese alla Consigliera, minoranza dai carabinieri (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiredazione politica Va bene la contrapposizione, va bene farsi prendere dal momento, va bene anche alzare un po’ i toni. Ci sta. Ma esistono pure dei limiti, fissati dal buon senso prima ancora che dalle leggi. E quei limiti a Paupisi qualcuno li ha superati. Non al bar, non in piazza, non al campo sportivo ma in Consiglio Comunale. E allora è giusto parlarne. Perché non accada più ciò che invece è accaduto lo scorso 31 maggio.La versione ‘ufficiale’ la fornisce il verbale redatto dal segretario generale nel corso della seduta: “… il vice sindaco Morelli inveisce contro il consigliere Cutillo e alle ore 19:45 si allontana dall’aula consiliare. Il sindaco invita il vicesindaco a mantenere la calma. Il consigliere Cutillo chiede di verbalizzare quanto segue: “il vicesindaco Morelli abbandona la sala inveendo in modo volgare contro il consigliere Cutillo con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiredazione politica Va bene la contrapposizione, va bene farsi prendere dal momento, va bene anche alzare un po’ i toni. Ci sta. Ma esistono pure dei limiti, fissati dal buon senso prima ancora che dalle leggi. E quei limiti a Paupisi qualcuno li ha superati. Non al bar, non in piazza, non al campo sportivo ma in Consiglio Comunale. E allora è giusto parlarne. Perché non accada più ciò che invece è accaduto lo scorso 31 maggio.La versione ‘ufficiale’ la fornisce il verbale redatto dal segretario generale nel corso della seduta: “… il vice sindaco Morelli inveisce contro il consigliere Cutillo e alle ore 19:45 si allontana dall’aula consiliare. Il sindaco invita il vicesindaco a mantenere la calma. Il consigliere Cutillo chiede di verbalizzare quanto segue: “il vicesindaco Morelli abbandona la sala inveendo in modo volgare contro il consigliere Cutillo con ...

Pubblicità

AmorosoOF : I nostri capi unici, realizzati a mano dalla mia dolce Georgette e dal suo meraviglioso staff sono in pre-order da… - BMastrotta : RT @UbaldoLorenzo: Ricapitolando, nel bar ieri si presenta Bono (U2) ma è solo un sosia, Lepore e Bonaccini abboccano, poi nella notte acca… - UbaldoLorenzo : Ricapitolando, nel bar ieri si presenta Bono (U2) ma è solo un sosia, Lepore e Bonaccini abboccano, poi nella notte… - anteprima24 : ** Accade nel #Sannio: minacce e offese alla Consigliera, minoranza dai carabinieri ** - chiodinelcuore : @lockedinajail_ appunto non hanno rilevanza nel pubblico generale, si parla di qualcosa che punti a mettere in rili… -