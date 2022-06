X: un film che omaggia Tobe Hooper (Di giovedì 9 giugno 2022) X: A Sexy Horror Story è un film horror del 2022 diretto e scritto da Ti West. Questo film, che sarà nelle sale italiane questa estate, ha ricevuto un plauso dalla critica. Su Rotten Tomatoes attesta un’altissima percentuale di apprezzamento (attorno al novantacinque percento). Ma questo film con protagonista Mia Goth merita davvero tutti questi complimenti? La risposta può essere affermativa. Però è d’obbligo sottolineare che non ci troviamo per le mani un capolavoro. X nasce e si struttura come un omaggio ad un certo tipo di horror molto diffuso negli anni settanta. Non inventa nulla. Semplicemente cita e rielabora. Lo fa con mestiere. Lo fa bene. Ci aggiunge anche una riflessione sulla vecchiaia. Ma presenta comunque tutti gli elementi canonici dell’horror rurale alla Non aprite quella porta. X: un omaggio a Tobe ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 9 giugno 2022) X: A Sexy Horror Story è unhorror del 2022 diretto e scritto da Ti West. Questo, che sarà nelle sale italiane questa estate, ha ricevuto un plauso dalla critica. Su Rotten Tomatoes attesta un’altissima percentuale di apprezzamento (attorno al novantacinque percento). Ma questocon protagonista Mia Goth merita davvero tutti questi complimenti? La risposta può essere affermativa. Però è d’obbligo sottolineare che non ci troviamo per le mani un capolavoro. X nasce e si struttura come un omaggio ad un certo tipo di horror molto diffuso negli anni settanta. Non inventa nulla. Semplicemente cita e rielabora. Lo fa con mestiere. Lo fa bene. Ci aggiunge anche una riflessione sulla vecchiaia. Ma presenta comunque tutti gli elementi canonici dell’horror rurale alla Non aprite quella porta. X: un omaggio a...

NetflixIT : Ma quindi è vero che nei film e nelle serie ci sono “TROPPI” personaggi LGBTQ+? Pietro Turano lo ha chiesto a… - gparagone : Io non faccio alleanze con gente che è PRIVA di visione politica. Qual film l’ho già visto con i #CinqueStelle. E… - Tg3web : Torna nelle sale in versione restaurata 'Lo chiamavano Trinità', il film che diede la fama a Bud Spencer e Terence… - ariizzzzz : quando guardo un film mi immergo così tanto nella storia perfetta che mostrano, che quando alzo gli occhi e mi ric… - mitamani_ : @harryvssun Sono bisessuale, questo ti fa capire quanto io possa essere omofoba. Non avete capito il senso del mio… -