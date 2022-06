Rashford | futuro scritto

Advertising

STnews365 : Rashford dice no a Conte e al Tottenham. Niente futuro negli Spurs per l'attaccante del Manchester United.… -

Tebigeek

...'Planetfootball.com' stila addirittura una lista di ben sette calciatori che potrebbero essere scartati da ten Hag per ilper motivi differenti. Da De Gea a Elanga, passando per, Wan ...Attraverso il MarcusBook Club si batte per la sicurezza alimentare nella sua comunità e ...ha definito un'era della musica house ispirata dai classici ma con lo sguardo rivolto al. ... Il Tottenham fallisce nel tentativo di ingaggiare Marcus Rashford mentre la star del Man Utd vuole lottare Marcus Rashford non ha intenzione di lasciare il Tottenham. I tabloid britannici hanno accostato da giorni il nome dell’attaccante del Manchester United agli Spurs, con Antonio Conte che sarebbe molto ...