Morto Harrison Wagner, addio al figlio del fratellastro di Ridge in “Beautiful”: trovato senza vita a 27 anni in un parcheggio (Di giovedì 9 giugno 2022) È stato trovato senza vita in un parcheggio di Los Angeles Harrison Wagner, figlio di Jack Wagner, uno dei protagonisti storici della soap Beautiful dove interpretava Nick Marone, il fratellastro di Ridge. Aveva 27 anni e al momento non si conoscono le cause del decesso anche se il sospetto è che la morte possa essere legata ad abusi. In passato, infatti, Harrison Wagner aveva sofferto di dipendenza da alcol e droga, oltre che di depressione: era salito alla ribalta delle cronache la sua fuga da casa, quando per settimane aveva fatto perdere le sue tracce. Tra gli ultimi scatti pubblicati su Instagram, c’è uno che lo ritrae insieme al padre: la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) È statoin undi Los Angelesdi Jack, uno dei protagonisti storici della soapdove interpretava Nick Marone, ildi. Aveva 27e al momento non si conoscono le cause del decesso anche se il sospetto è che la morte possa essere legata ad abusi. In passato, infatti,aveva sofferto di dipendenza da alcol e droga, oltre che di depressione: era salito alla ribalta delle cronache la sua fuga da casa, quando per settimane aveva fatto perdere le sue tracce. Tra gli ultimi scatti pubblicati su Instagram, c’è uno che lo ritrae insieme al padre: la ...

