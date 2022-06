Mondiale Endurance - 24 ore di Le Mans: countdown per la novantesima edizione (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Mondiale Endurance torna in pista questo fine settimana per la terza prova del campionato 2022. Ma questo è un weekend speciale, perché la sede della gara è il circuito de La Sarthe, nel cuore della Loira, e quella che si corre è la prova di durata per eccellenza: la 24 Ore di Le Mans, giunta alla sua novantesima edizione. Griglia di partenza affollata. L'azione sul circuito francese è già entrata nel vivo con le prove libere e, questa sera, il cronometro inizierà a dare le prime sentenze con la disputa della Hyperpole. Ma il momento clou del weekend è quello di sabato 11 giugno, quando alle ore 16 scatterà ufficialmente il cronometro che darà il via alla gara che terminerà alla fine di un intero giro di lancette corte dell'orologio. Anche quest'anno la entry-list della gara è particolarmente lunga: ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 giugno 2022) Iltorna in pista questo fine settimana per la terza prova del campionato 2022. Ma questo è un weekend speciale, perché la sede della gara è il circuito de La Sarthe, nel cuore della Loira, e quella che si corre è la prova di durata per eccellenza: la 24 Ore di Le, giunta alla sua. Griglia di partenza affollata. L'azione sul circuito francese è già entrata nel vivo con le prove libere e, questa sera, il cronometro inizierà a dare le prime sentenze con la disputa della Hyperpole. Ma il momento clou del weekend è quello di sabato 11 giugno, quando alle ore 16 scatterà ufficialmente il cronometro che darà il via alla gara che terminerà alla fine di un intero giro di lancette corte dell'orologio. Anche quest'anno la entry-list della gara è particolarmente lunga: ...

