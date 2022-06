Justin Bieber cancella due concerti: la mia malattia è peggiorata (Di giovedì 9 giugno 2022) All’ultimo momento Justin Bieber ha cancellato due concerti in programma a Toronto: «Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma l a mia malattia è peggiorata e devo cancellare su ordine dei medici»,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 giugno 2022) All’ultimo momentohato duein programma a Toronto: «Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma l a miae devore su ordine dei medici»,...

