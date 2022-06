Intelligenza artificiale e manifatturiero: AI REGIO apre la seconda call europea per PMI da 1,3mln (Di giovedì 9 giugno 2022) Al via la seconda open call del progetto AI REGIO per soluzioni di Intelligenza artificiale (AI) nel settore manifatturiero. Ma di cosa stiamo parlando? L’alleanza AI REGIO è il progetto europeo “REGIOni e hub per l’innovazione digitale per la trasformazione digitale guidata dall’Intelligenza artificiale delle PMI manifatturiere europee”, realizzerà una piattaforma unica che consentirà l’accesso alle risorse per soluzioni basate sull’Intelligenza artificiale nella produzione efficiente e sostenibile, con particolare enfasi sulle risorse che possono abbassare gli ostacoli all’adozione dell’IA per le PMI. Entro il 2030, secondo le premesse del progetto AI REGIO, ... Leggi su fmag (Di giovedì 9 giugno 2022) Al via laopendel progetto AIper soluzioni di(AI) nel settore. Ma di cosa stiamo parlando? L’alleanza AIè il progetto europeo “ni e hub per l’innovazione digitale per la trasformazione digitale guidata dall’delle PMI manifatturiere europee”, realizzerà una piattaforma unica che consentirà l’accesso alle risorse per soluzioni basate sull’nella produzione efficiente e sostenibile, con particolare enfasi sulle risorse che possono abbassare gli ostacoli all’adozione dell’IA per le PMI. Entro il 2030, secondo le premesse del progetto AI, ...

