Il Parlamento Ue chiede nuove sanzioni contro la polizia cinese (Di giovedì 9 giugno 2022) Crimini contro l'umanità e serio rischio di genocidio nello Xinjiang. Atrocità che si inseriscono in un ampio quadro di politiche repressive ed aggressive da parte del Partito comunista cinese, dentro e fuori dalla Cina. È storica la risoluzione urgente adottata oggi dal Parlamento europeo a seguito dal rilascio dei Xinjiang Police Files. Un linguaggio così diretto e forte non si era ancora visto dall'assemblea plenaria di Strasburgo, anche se non si era certamente tirato indietro sulle critiche costanti al regime di Pechino negli ultimi anni. Ne è testimone un editoriale del China Daily del gennaio scorso, avvertendo i deputati europei di essersi pericolosamente montati la testa con una risoluzione di condanna delle politiche repressive a Hong Kong. Possiamo già immaginare la loro reazione a seguito della risoluzione di oggi che ...

