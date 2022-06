Gli ascolti del pomeriggio: Un altro domani in calo ma Canale 5 surclassa Rai 1 (Di giovedì 9 giugno 2022) Un altro domani, la nuova soap di Canale 5 per l’estate, era partita alla grande lunedì, con oltre 2 milioni di spettatori. C’era ancora chi si aspettava di vedere Uomini e Donne, c’era chi era curioso di scoprire questa nuova serie. La curiosità iniziale quindi ha premiato la soap che poi, nel corso della settimana, è scesa sotto i 2 milioni di spettatori e sotto il 20% di share. Questo però non significa che Canale 5 perda nella sfida del pomeriggio, anzi. Al momento, gli ascolti di Canale 5 nel pomeriggio, sono più che buoni: si parte con Beautiful e Una vita che come sempre battono senza nessuna difficoltà Rai 1. E si continua anche con Un altro domani, che fa il doppio quasi delle repliche di Don Matteo ( ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 giugno 2022) Un, la nuova soap di5 per l’estate, era partita alla grande lunedì, con oltre 2 milioni di spettatori. C’era ancora chi si aspettava di vedere Uomini e Donne, c’era chi era curioso di scoprire questa nuova serie. La curiosità iniziale quindi ha premiato la soap che poi, nel corso della settimana, è scesa sotto i 2 milioni di spettatori e sotto il 20% di share. Questo però non significa che5 perda nella sfida del, anzi. Al momento, glidi5 nel, sono più che buoni: si parte con Beautiful e Una vita che come sempre battono senza nessuna difficoltà Rai 1. E si continua anche con Un, che fa il doppio quasi delle repliche di Don Matteo ( ...

