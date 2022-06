Covid a Bergamo | da 62 salgono a 80 i paesi senza nuovi casi | i dati di tutti i Comuni

Advertising

gparagone : Commissione d’inchiesta: senza SE e senza MA. ?? - webecodibergamo : Covid, frena la discesa dei casi: Bergamo registra l’incidenza più bassa d’Italia - AmoBergamo : #Bergamo Covid in Bergamasca, il tasso di incidenza scende sotto quota cento. I dati Comune per Comune - vorvox1 : @KimMarieMariano Hai ragione cara Marie, certamente i morti di Bergamo sono frutto di una abile regia, i cui fili s… - Verdoux11 : Mi stavo dimenticando la procura di #bergamo... Il covid, la strage, #conte #speranza il #lockdown... Vi siete già scordati, eh... -

In nessuna provincia l'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti, attestandosi tra gli 86 casi per 100.000 abitanti die i 374 di Cagliari". Cartabellotta: "Continuare ad indossare ...Il monitoraggio sul- 19 della Fondazione Gimbe rileva, nella settimana 1 - 7 giugno, segnala una diminuzione dei ... attestandosi tra gli 86 casi per 100.000 abitanti die i 374 di ...E’ ancora con il segno meno l’andamento dei casi Covid in Italia, ma nell’ultima settimana la ... attestandosi tra gli 86 casi per 100.000 abitanti di Bergamo e i 374 di Cagliari C’è poi la questione ...(Adnkronos) – Frena la discesa nazionale dei nuovi contagi da coronavirus in Italia (-7,8 ... attestandosi tra gli 86 casi per 100.000 abitanti di Bergamo e i 374 di Cagliari”. Cartabellotta: ...