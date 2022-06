Ballando con le stelle, invidia e antipatia dietro le quinte: volto storico in fuga (Di giovedì 9 giugno 2022) Milly Carlucci potrebbe dire addio ad un caro collaboratore: allarme abbandono per la prossima edizione di Ballando con le stelle Milly-Carlucci (Instagram)Mentre la conduttrice Milly Carlucci sta reclutando nuovi volti per la prossima edizione di Ballando con le stelle ormai confermata, quest’estate partirà Ballando On the Road che anticipa la messa in onda su Rai 1 dello storico programma. Lo spettacolo prevede il giro d’Italia alla scoperta di nuovi talenti di ballo. Tra le tappe già annunciate ad esempio vediamo la Lombardia, il Lazio e la Campania. Il tutto avverrà nei mesi estivi di giugno e luglio tra Busnago, Caserta e Roma. Milly Carlucci sarà protagonista ma saranno presenti anche tanti altri ospiti capitanati da Vito Coppola che è stato il vincitore dell’ultima edizione di ... Leggi su direttanews (Di giovedì 9 giugno 2022) Milly Carlucci potrebbe dire addio ad un caro collaboratore: allarme abbandono per la prossima edizione dicon leMilly-Carlucci (Instagram)Mentre la conduttrice Milly Carlucci sta reclutando nuovi volti per la prossima edizione dicon leormai confermata, quest’estate partiràOn the Road che anticipa la messa in onda su Rai 1 delloprogramma. Lo spettacolo prevede il giro d’Italia alla scoperta di nuovi talenti di ballo. Tra le tappe già annunciate ad esempio vediamo la Lombardia, il Lazio e la Campania. Il tutto avverrà nei mesi estivi di giugno e luglio tra Busnago, Caserta e Roma. Milly Carlucci sarà protagonista ma saranno presenti anche tanti altri ospiti capitanati da Vito Coppola che è stato il vincitore dell’ultima edizione di ...

