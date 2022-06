Anna Pettinelli | finita la storia con Stefano Macchi

(Di giovedì 9 giugno 2022), speaker radiofonica RDS si lascia ufficialmente con il doppiatore(Minions e C’era una volta ad Hollywood). La coppia aveva partecipato al reality Tempation Island Vip, in onda su Canale 5., l’annuncio a Maurizio Costanzo La speaker radiofonica ieri sera nel programma tv S’è fatta notte ha ufficializzato la rottura con il compagno. Così la voce di RDS al presentatore Maurizio Costanzo, in merito alla relazione connon è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi, quando ad un certo punto è arrivata notte, ho detto ho voglia di sole, e s’era fatta notte. Un amore in cui man mano si è persa la passione. Entrambi non hanno subito tanto il gap generazionale, tant’è ...

