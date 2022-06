VIDEO | BERNARDESCHI-NAPOLI | GLI AGGIORNAMENTI

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 8 giugno 2022) In questi giorni, sono aumentate sempre di più le voci relative ad un possibile arrivo di Federico. Il giocatore si è appena svincolato dalla Juventus, con cui non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto.ha lasciato i bianconeri dopo 5 anni di militanza fatti di più bassi che alti, soprattutto nell’ultimo periodo. L’esterno si è però preso la soddisfazione di far parte della spedizione azzurra campione d’Europa nella scorsa estate, contribuendo anche con la trasformazione di due rigori nella semifinale e nella finale terminate dai tiri dal dischetto.potrebbe arrivare per sostituire Matteo Politano, il cui addio alsembra sempre più probabile dopo le parole odierne del suo agente. Alcune notizie di ieri sera davano la ...