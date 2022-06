Sergio Mattarella tre residenze da sono | ecco dove vive

Leggi su chenews

(Di mercoledì 8 giugno 2022), Presidente della Repubblica Italiana? Pare proprio essere in possesso di treda sogno da fare invidia a tutti:si trovano. Di certo il ruolo per il ruolo che ricopre nessuno ha bisogno di sapere di chi stiamo parlando, eppure il particolare di cui forse non tuttia conoscenza riguarda proprio il posto in cui, cosa di cui nei mesi scorsi, quando sembrava chesse passare il testimone del suo ruolo, se ne è davvero parlato moltissimo. Ebbene il Presidente della Repubblica in carica ha tre. AnsaSarà impossibile in ogni caso per chiunque andarlo a trovare, eppure il politico pare avere la possibilità anche quando i ...