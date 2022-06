(Di mercoledì 8 giugno 2022) "Laè altamente contagiosa per gli animali, ma non trasmissibile all'uomo. Ma la presenza nel territorio della malattia determina problematiche sia per la salute degli animali sia per il ...

Advertising

TIMgate

Lo ha spiegato questa mattina Daniela, vicepresidente della Federazione nazionale ordini veterinari italiani, nella puntata di Largo Chigi, il format di The Watcher Post condotto da Piero ...È la dott.ssa Daniela, vice presidentea porre l'attenzione sulle sfide del nostro tempo. Il tema della sicurezza alimentare, dichiara la, assumerà un ruolo centrale nel prossimo ... Mulas (Fnovi): prevenire ingresso peste suina in allevamenti Roma, 8 giu. (askanews) - 'La peste suina è altamente contagiosa per gli animali, ma non trasmissibile all'uomo. Ma la presenza nel territorio ...Roma, 8 giu. (askanews) - "La peste suina è altamente contagiosa per gli animali, ma non trasmissibile all'uomo. Ma la presenza nel territorio della malattia determina problematiche sia per la salute ...