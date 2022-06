Ministero dell’Istruzione e Autorità garante per l’infanzia e adolescenza firmano protocollo d’intesa: scuola più aperta e accogliente (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ministero Istruzione - Garantire i diritti delle alunne e degli alunni, creare una scuola sempre più aperta, accogliente e innovativa, favorendo la piena inclusione e la partecipazione di ogni giovane, strutturare e valorizzare i patti educativi di comunità per agire in rete. Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato questa mattina al Palazzo dell’Istruzione dal Ministro Patrizio Bianchi e dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), Carla Garlatti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 giugno 2022)Istruzione - Garantire i diritti delle alunne e degli alunni, creare unasempre piùe innovativa, favorendo la piena inclusione e la partecipazione di ogni giovane, strutturare e valorizzare i patti educativi di comunità per agire in rete. Sono questi gli obiettivi delfirmato questa mattina al Palazzodal Ministro Patrizio Bianchi e dall’pere l’(AGIA), Carla Garlatti. L'articolo .

