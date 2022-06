macOS Ventura supporta Rosetta: novità per ARM Linux (Di mercoledì 8 giugno 2022) Quest’oggi è stato annunciato che il nuovo sistema macOS Ventura supporta Rosetta nelle macchine virtuali ARM Linux Notizia dell’ultime ore. Il nuovo Apple, macOS Ventura (descritto ampiamente nel nostro precedente articolo) supporta Rosetta. Il sistema tradurrà i binari Intel Linux in esecuzione su macchine virtuali ARM Linux. L’Apple (per maggiori info sull’azienda clicca qui)ha annunciato macOS Ventura al WWDC questa settimana. La 13a iterazione di macOS include alcuni aggiornamenti piuttosto importanti per Mac. Nuove funzionalità Una nuova funzionalità porta il supporto per Rosetta nelle macchine virtuali ARM ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 8 giugno 2022) Quest’oggi è stato annunciato che il nuovo sistemanelle macchine virtuali ARMNotizia dell’ultime ore. Il nuovo Apple,(descritto ampiamente nel nostro precedente articolo). Il sistema tradurrà i binari Intelin esecuzione su macchine virtuali ARM. L’Apple (per maggiori info sull’azienda clicca qui)ha annunciatoal WWDC questa settimana. La 13a iterazione diinclude alcuni aggiornamenti piuttosto importanti per Mac. Nuove funzionalità Una nuova funzionalità porta il supporto pernelle macchine virtuali ARM ...

