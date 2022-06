“L’avete vista bene?”. Pubblica una foto di Mercedesz Henger all’Isola ma fa una gaffe, vip massacrato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mercedesz Henger e la gaffe sul suo fisico. Una figuraccia bella e buona quella dell’ex fidanzato della figlia di Eva Henger, che in queste ore ha Pubblicato una foto della ragazza criticando il suo fisico ma Pubblicando una foto della vecchia edizione dell’Isola dei Famosi, quando Mercedesz aveva qualche chiletto in più e non aveva iniziato a modellare il suo fisico grazie agli intensivi allenamenti in palestra. Mercedesz Henger aveva partecipato all’edizione del 2016 dell’Isola dei Famosi e solo al suo rientro in Italia aveva deciso di ridefinire il suo corpo con la palestra e di rifare il seno. In questo percorso l’aveva aiutata il suo fidanzato, Lucas Peracchi, che in queste ore ha fatto una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)e lasul suo fisico. Una figuraccia bella e buona quella dell’ex fidanzato della figlia di Eva, che in queste ore hato unadella ragazza criticando il suo fisico mando unadella vecchia edizione dell’Isola dei Famosi, quandoaveva qualche chiletto in più e non aveva iniziato a modellare il suo fisico grazie agli intensivi allenamenti in palestra.aveva partecipato all’edizione del 2016 dell’Isola dei Famosi e solo al suo rientro in Italia aveva deciso di ridefinire il suo corpo con la palestra e di rifare il seno. In questo percorso l’aveva aiutata il suo fidanzato, Lucas Peracchi, che in queste ore ha fatto una ...

