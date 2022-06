Juve, news mercato: frenata Di Maria, sale Berardi (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – La Juventus ha avviato i primi contatti con il Sassuolo per Domenico Berardi. I dubbi su Angel Di Maria hanno portato il club bianconero a tornare sul suo vecchio pallino: Berardi, dunque, ora è una prima scelta per completare il tridente della squadra di Allegri in vista della prossima stagione. Le alternative, secondo Sky Sport, sono Filip Kostic (classe 1992 dell’Eintracht Francoforte) e Mykhaylo Mudryk (classe 2001 dello Shakhtar Donetsk). I dubbi sorti in casa Juventus su Di Maria riguardano l’età (ha 34 anni) ma soprattutto le motivazioni del ‘Fideo’: con un contratto di un solo anno – questa la richiesta del giocatore per prepararsi al meglio per il Mondiale, prima di fare ritorno in Argentina – potrebbe non integrarsi al 100% nel progetto. Questo ha portato la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Lantus ha avviato i primi contatti con il Sassuolo per Domenico. I dubbi su Angel Dihanno portato il club bianconero a tornare sul suo vecchio pallino:, dunque, ora è una prima scelta per completare il tridente della squadra di Allegri in vista della prossima stagione. Le alternative, secondo Sky Sport, sono Filip Kostic (classe 1992 dell’Eintracht Francoforte) e Mykhaylo Mudryk (classe 2001 dello Shakhtar Donetsk). I dubbi sorti in casantus su Diriguardano l’età (ha 34 anni) ma soprattutto le motivazioni del ‘Fideo’: con un contratto di un solo anno – questa la richiesta del giocatore per prepararsi al meglio per il Mondiale, prima di fare ritorno in Argentina – potrebbe non integrarsi al 100% nel progetto. Questo ha portato la ...

