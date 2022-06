Isola dei Famosi, Clemente e Guendalina smascherano due naufraghi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Smascheramento a L’Isola dei Famosi Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque si è parlato del triangolo che per un po’ ha visto al centro Roger, Estefania e Beatriz. A parlarne è stato proprio il modello che si trovava in studio insieme ad altri ex naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022. Tra questi anche Clemente L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Smascheramento a L’deiNella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque si è parlato del triangolo che per un po’ ha visto al centro Roger, Estefania e Beatriz. A parlarne è stato proprio il modello che si trovava in studio insieme ad altri exde L’dei2022. Tra questi ancheL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - blogtivvu : Isola dei Famosi via da Mediaset il prossimo anno? Ecco come stanno le cose - AngoloDV : Isola dei Famosi: Nick ha minacciato Nicolas? La verità #isola #nick #AngolodelleNotizie #nicolas #isoladeifamosi - SMSNEWSOFFICIAL : RUGBY SOUND FESTIVAL (30 giugno – 10 luglio): torna all’Isola del Castello di Legnano uno dei festival più attesi d… - Alessan07633755 : Parlavano di pista nic non può vedere nicolas dal primo iorbo che li dava dell'attore senza senso e poi stava culo… -