Festa della natura a Sassano (Di mercoledì 8 giugno 2022) di Monica De Santis E’ stato presentato ieri mattina il programma della XXIII edizione della Valle delle Orchidee”, la Festa della natura in programma a Sassano domenica, 12 giugno prossimo. La Valle delle Orchidee è uno dei percorsi naturalistici più interessanti della Regione Campania, fiore all’occhiello del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, meta obbligata di quanti si interessano di natura. Tra erbaneti, pascoli, praterie, pendii erbosi e boschi fioriscono ben 184 entità orchidee selvatiche, tra specie, sottospecie, varietà ed ibridi. Durante tutto l’anno, visite guidate, maniFestazioni, convegni, appuntamenti gastronomici accolgono scuole, visitatori, appassionati, studiosi, cultori ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 8 giugno 2022) di Monica De Santis E’ stato presentato ieri mattina il programmaXXIII edizioneValle delle Orchidee”, lain programma adomenica, 12 giugno prossimo. La Valle delle Orchidee è uno dei percorsilistici più interessantiRegione Campania, fiore all’occhiello del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, meta obbligata di quanti si interessano di. Tra erbaneti, pascoli, praterie, pendii erbosi e boschi fioriscono ben 184 entità orchidee selvatiche, tra specie, sottospecie, varietà ed ibridi. Durante tutto l’anno, visite guidate, manizioni, convegni, appuntamenti gastronomici accolgono scuole, visitatori, appassionati, studiosi, cultori ...

Advertising

AngeloSantoro : Con l’abito che aveva scelto per la festa del diploma a #kharkiv (e sullo sfondo ciò che resta della scuola). - matteorenzi : Buona festa della Repubblica a tutte e tutti. Orgoglioso, sempre e comunque, di essere italiano - Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - CiccioniSe : RT @mariale47010626: Come barchette. Oggi ultimo giorno di scuola insieme. Poi salperanno via, verso le belle cose della vita. Li ho da 5 a… - PRCPadova : RT @PRCPadova: GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2022 ALLE ORE 19:00 Festa chiusura campagna elettorale per Luca Lendaro sindaco Piazza delle Erbe #Padova U… -