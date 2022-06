Donna uccisa a Vicenza: killer trovato morto in auto con un altro corpo accanto (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ stato trovato morto dentro un’automobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza il presunto killer di Lidia Miljkovic, suo ex compagno. Sul posto la Polizia. All’interno... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ statodentro un’mobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest diil presuntodi Lidia Miljkovic, suo ex compagno. Sul posto la Polizia. All’interno...

Advertising

Agenzia_Ansa : Donna uccisa a Vicenza a colpi di pistola dall'ex compagno #ANSA - repubblica : Vicenza, donna uccisa in strada dall'ex compagno. L'uomo e' in fuga - rtl1025 : ?? Tra i feriti causati dall'auto che si è scagliata contro la folla a #Berlino ci sarebbero gli alunni di di una sc… - CinziaSally : Donna uccisa a Vicenza: trovato morto l'assassino - boborobo88 : Donna uccisa a Vicenza: l'assassino trovato morto in auto -