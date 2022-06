Calciomercato Napoli, dietrofront: si raffredda la pista Bernardeschi (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Gli azzurri potrebbero virare su altri profili Federico Bernardeschi si starebbe allontanando dal Napoli. Lo riporta Radio Kiss Kiss Napoli che spiega come la situazione sia ferma ai primi contatti con i partenopei. Il club azzurro potrebbe virare su altri calciatori in quel ruolo: la pista ad oggi si è raffreddata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Gli azzurri potrebbero virare su altri profili Federicosi starebbe allontanando dal. Lo riporta Radio Kiss Kissche spiega come la situazione sia ferma ai primi contatti con i partenopei. Il club azzurro potrebbe virare su altri calciatori in quel ruolo: laad oggi si èta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

