Beach volley, Samuele Cottafava: “Nicolai campione immenso, la pressione ai Mondiali di Roma può farci bene” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Ancora forse non mi sono reso conto di quello che ho fatto“. Per Samuele Cottafava è tutto normale, battere la coppia bronzo olimpico in una finale dell’Elite 16, il torneo di massimo livello del Pro Tour: un’impresa che era riuscita in passato solo al suo nuovo compagno, Paolo Nicolai, in coppia con Daniele Lupo. E’ entrato in una nuova dimensione, il giocatore modenese che, dopo una lunga gavetta azzurra fatta di tornei internazionali giovanili con diverse soddisfazioni, di qualche vittoria importante in coppia con Jakob Windisch nei tornei 1 stella che adesso si chiamano Future, si è seduto al banchetto dei grandi del Beach volley e ha dimostrato da subito di poterci stare senza timori reverenziali. “Sono serviti tutti questi mesi di allenamento – ha spiegato Cottafava – un po’ ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Ancora forse non mi sono reso conto di quello che ho fatto“. Perè tutto normale, battere la coppia bronzo olimpico in una finale dell’Elite 16, il torneo di massimo livello del Pro Tour: un’impresa che era riuscita in passato solo al suo nuovo compagno, Paolo, in coppia con Daniele Lupo. E’ entrato in una nuova dimensione, il giocatore modenese che, dopo una lunga gavetta azzurra fatta di tornei internazionali giovanili con diverse soddisfazioni, di qualche vittoria importante in coppia con Jakob Windisch nei tornei 1 stella che adesso si chiamano Future, si è seduto al banchetto dei grandi dele ha dimostrato da subito di poterci stare senza timori reverenziali. “Sono serviti tutti questi mesi di allenamento – ha spiegato– un po’ ...

