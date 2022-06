A Padova la prima casa di accoglienza “per Lgbt maltrattati” (e la paghiamo noi) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Padova, 8 giugno – Aprirà a Padova, probabilmente in via Boccaccio, la prima casa “Refuge Lgbt” per l’accoglienza temporanea a persone gay, lesbiche, bisex, trans, etc, che subiscono maltrattamenti famigliari. Il progetto di questa casa di accoglienza Lgbt sarà attuato con finanziamenti pubblici e prevede due unità abitative da 4 posti letto. L’obiettivo di Arcigay però, che ancora una volta ha assunto la paternità del progetto, è quello di accedere a maggiori fondi per ingrandirlo sempre di più. Il Centro Antidiscriminazione “Mariasilvia Spolato” sorgerà infatti grazie ai lauti finanziamenti dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, diramazione diretta della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 giugno 2022), 8 giugno – Aprirà a, probabilmente in via Boccaccio, la“Refuge” per l’temporanea a persone gay, lesbiche, bisex, trans, etc, che subiscono maltrattamenti famigliari. Il progetto di questadisarà attuato con finanziamenti pubblici e prevede due unità abitative da 4 posti letto. L’obiettivo di Arcigay però, che ancora una volta ha assunto la paternità del progetto, è quello di accedere a maggiori fondi per ingrandirlo sempre di più. Il Centro Antidiscriminazione “Mariasilvia Spolato” sorgerà infatti grazie ai lauti finanziamenti dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, diramazione diretta della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari ...

