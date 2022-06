WWE | Rhea Ripley trionfa nel Main Event e andrà a Money in the Bank per il titolo

(Di martedì 7 giugno 2022) Bianca Belair è riuscita a mantenere ilfemminile di RAW a Hell in a Cell ed è tempo quindi di individuare una nuova sfidante per il PPVin theprevisto per il 2 luglio. Durante lo show di ieri notte infatti, ha avuto luogo un Fatal Four-Way Match per decretare la number one contender per il Raw Women’s Championship, a cui hanno partecipato Doudrop,, Alexa Bliss e Liv Morgan. L’attuale campionessa ha assistito alla contesa da molto vicino, essendo stata ospite al tavolo di commento. La Belair a quanto pare ha voluto assistere in prima persona a quella che sarà la prossima minaccia per la cintura che porta attualmente alla sua vita.nele ...

Bianca Belair è riuscita a mantenere il titolo femminile di RAW a Hell in a Cell ed è tempo quindi di individuare una nuova sfidante per il PPV Money in the Bank previsto per il 2 luglio. Durante lo s ...Finn Balor is a former 2-time NXT Champion and fans were happy to see him succeed a lot in NXT. Balor competed with top stars in both NXT and the main ...