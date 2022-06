Referendum, ecco i 5 quesiti sulla giustizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Dalla legge Severino alla custodia cautelare, dalla separazione delle funzioni tra giudici e pm alla partecipazione di avvocati e accademici alle valutazione dei magistrati, alla raccolta di firme per candidarsi al Csm. Il 12 giugno gli italiani sono chiamati a esprimersi su 5 quesiti in materia di giustizia, presentati dalla Lega e dai Radicali e dichiarati ammissibili dalla Consulta. Il sesto quesito, quello sulla responsabilità civile dei magistrati, è stato invece bocciato dai giudici costituzionali. Un voto su cui pesa l’incognita del quorum, perché essendo un Referendum abrogativo per essere valido deve recarsi alle urne la metà più uno degli aventi diritto, e che oltre a dividere i partiti, anche per la sovrapposizione con la riforma Cartabia, visto che alcune delle questioni poste sono oggetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Dalla legge Severino alla custodia cautelare, dalla separazione delle funzioni tra giudici e pm alla partecipazione di avvocati e accademici alle valutazione dei magistrati, alla raccolta di firme per candidarsi al Csm. Il 12 giugno gli italiani sono chiamati a esprimersi su 5in materia di, presentati dalla Lega e dai Radicali e dichiarati ammissibili dalla Consulta. Il sesto quesito, quelloresponsabilità civile dei magistrati, è stato invece bocciato dai giudici costituzionali. Un voto su cui pesa l’incognita del quorum, perché essendo unabrogativo per essere valido deve recarsi alle urne la metà più uno degli aventi diritto, e che oltre a dividere i partiti, anche per la sovrapposizione con la riforma Cartabia, visto che alcune delle questioni poste sono oggetto ...

