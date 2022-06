Primo album solista: Manuel Agnelli (Di martedì 7 giugno 2022) Per la prima volta in 27 anni di attività Manuel Agnelli si cimenterà con un album tutto suo: il singolo esce il 10 giugno. Il 7 luglio da Torino parte il tour estivo. Nella sua carriera Manuel Agnelli si è distinto come cantautore, produttore, talent scout ma soprattutto come leader degli Afterhours, la band alt rock italiana per eccellenza. Ora la conferma ufficiale: per la prima volta in 27 anni di attività, si cimenterà con un album solista, di cui ha appena concluso le registrazioni. Ad anticiparlo è il brano Proci, disponibile dal 10 giugno su tutte le piattaforme, che lo vede in veste di autore, interprete e anche polistrumentista. “È un pezzo a tratti surrealista, dove la Berlino della metà degli anni 30 si mischia con il punk e con il suono dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Per la prima volta in 27 anni di attivitàsi cimenterà con untutto suo: il singolo esce il 10 giugno. Il 7 luglio da Torino parte il tour estivo. Nella sua carrierasi è distinto come cantautore, produttore, talent scout ma soprattutto come leader degli Afterhours, la band alt rock italiana per eccellenza. Ora la conferma ufficiale: per la prima volta in 27 anni di attività, si cimenterà con un, di cui ha appena concluso le registrazioni. Ad anticiparlo è il brano Proci, disponibile dal 10 giugno su tutte le piattaforme, che lo vede in veste di autore, interprete e anche polistrumentista. “È un pezzo a tratti surrealista, dove la Berlino della metà degli anni 30 si mischia con il punk e con il suono dei ...

