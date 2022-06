POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO: “RECORD DI ASCOLTI, NON HO PAROLE PER DIRVI GRAZIE” (Di martedì 7 giugno 2022) L’ultima settimana della stagione di POMERIGGIO 5 inizia nel migliore dei modi. Il talk show di Canale 5, condotto da BARBARA D’URSO fin dalla prima puntata nel 2008, ha raccolto uno share medio del 18,03% che sale al 21,23% nel target commerciale. Percentuale che cresce ancora nei 15-34 anni dove POMERIGGIO 5 vola al 24,79%. Una formula vincente e ad immagine e somiglianza della sua conduttrice tra attualità, cronaca, social, gossip e leggerezza che continua a piacere ai telespettatori. Io non trovo davvero le PAROLE per ringraziarvi. Siamo a giugno e voi ci avete regalato un RECORD straordinario di ASCOLTI. 21.23% di share nel pubblico attivo per POMERIGGIO5. Col cuore! Così la D’URSO sui social. Da lunedì 13 giugno toccherà ai film ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 7 giugno 2022) L’ultima settimana della stagione di5 inizia nel migliore dei modi. Il talk show di Canale 5, condotto dafin dalla prima puntata nel 2008, ha raccolto uno share medio del 18,03% che sale al 21,23% nel target commerciale. Percentuale che cresce ancora nei 15-34 anni dove5 vola al 24,79%. Una formula vincente e ad immagine e somiglianza della sua conduttrice tra attualità, cronaca, social, gossip e leggerezza che continua a piacere ai telespettatori. Io non trovo davvero leper ringraziarvi. Siamo a giugno e voi ci avete regalato unstraordinario di. 21.23% di share nel pubblico attivo per5. Col cuore! Così lasui social. Da lunedì 13 giugno toccherà ai film ...

Advertising

bubinoblog : POMERIGGIO 5, BARBARA D'URSO: 'RECORD DI ASCOLTI, NON HO PAROLE PER DIRVI GRAZIE' - ciuppina : RT @DursoAVita1: Boom ????????boom ????boom ????per #Pomeriggio che nell'anteprima ottiene il 20,5% e nel programma il 18% numeri CLAMOROSI ??????per… - Unf_Tweet : - Gianni_gian13 : RT @DursoAVita1: Boom ????????boom ????boom ????per #Pomeriggio che nell'anteprima ottiene il 20,5% e nel programma il 18% numeri CLAMOROSI ??????per… - DursoAVita1 : Boom ????????boom ????boom ????per #Pomeriggio che nell'anteprima ottiene il 20,5% e nel programma il 18% numeri CLAMOROSI… -