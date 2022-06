Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri' (Di martedì 7 giugno 2022) Palermo, 7 giu. (Adnkronos) - Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione di Una Marina di libri, l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Una Marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma per l'infanzia). Un ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022), 7 giu. (Adnkronos) - Si inaugura,9 giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione di Unadi, l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza& Dintorni e direttore esecutivo di Unadi, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Unadi, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma per l'infanzia). Un ...

