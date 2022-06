L’Istat taglia le previsioni sulla crescita a causa della guerra Ma non ci sarà recessione e l’inflazione dovrebbe rallentare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Il Prodotto interno lordo italiano è atteso continuare a crescere sia nel 2022 (+2,8%) sia nel 2023 (+1,9%), seppur in rallentamento rispetto al 2021. Lo rilevanel report ‘Le prospettive per l’economia italiana 2022-2023’ indicando quindi che il paeseschivare una fase recessiva paventata da molti. L’istituto tuttavia avverte: “Le prospettive per i prossimi mesi sono caratterizzate da elevati rischi al ribasso quali ulteriori incrementi nel sistema dei prezzi, una flessione del commercio internazionale e l’aumento dei tassi di interesse”, puntualizza, aggiungendo che “anche le aspettative di famiglie e imprese potrebbero subire un significativo peggioramento“. La stima del Governo nel Documento di economia e finanza di aprile era per quest’anno di un Pil a +3,1%. Prima dell’invasione russa dell’Ucraina ...