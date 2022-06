Lexus RX - Lo stile si rinnova, l'ibrido si fa in tre - VIDEO (Di martedì 7 giugno 2022) In Europa le Lexus più vendute si chiamano NX e UX, dacché, anche nel premium, le Suv di taglia media si sono imposte sulle large. A livello globale, però, con circa 200 mila esemplari consegnati nel 2021, di cui tre quarti tra Stati Uniti e Cina, è la RX la principale ambasciatrice del marchio giapponese. Nel suo segmento di riferimento ha vita dura, sfidando le varie Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE. Ma l'ultima generazione, ordinabile da oggi e in consegna tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023, ha nuove carte da giocarsi, ora che al full hybrid si affianca il plug-in per alzare il livello di elettrificazione. Com'è. Ma anche lo stile si rinnova. Sul frontale, le maglie della griglia a clessidra tipica del marchio sembrano dissolversi nella parte alta, che è in tinta con il paraurti. Il muso della Suv appare più scolpito, anche ... Leggi su quattroruote (Di martedì 7 giugno 2022) In Europa lepiù vendute si chiamano NX e UX, dacché, anche nel premium, le Suv di taglia media si sono imposte sulle large. A livello globale, però, con circa 200 mila esemplari consegnati nel 2021, di cui tre quarti tra Stati Uniti e Cina, è la RX la principale ambasciatrice del marchio giapponese. Nel suo segmento di riferimento ha vita dura, sfidando le varie Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE. Ma l'ultima generazione, ordinabile da oggi e in consegna tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023, ha nuove carte da giocarsi, ora che al full hybrid si affianca il plug-in per alzare il livello di elettrificazione. Com'è. Ma anche losi. Sul frontale, le maglie della griglia a clessidra tipica del marchio sembrano dissolversi nella parte alta, che è in tinta con il paraurti. Il muso della Suv appare più scolpito, anche ...

