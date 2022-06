Kiev, 'abitanti Severodonetsk portati via con la forza' (Di martedì 7 giugno 2022) Residenti di Severodonetsk sono stati portati con la forza nel territorio occupato dai russi, mentre altri sono fuggiti dove potevano, ora in città restano 10 - 11mila persone, vivono sotto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Residenti disono staticon lanel territorio occupato dai russi, mentre altri sono fuggiti dove potevano, ora in città restano 10 - 11mila persone, vivono sotto ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Kiev: 'Abitanti di Severodonetsk portati via con la forza' #ucraina #mosca #kiev #russia #putin #zelensky… - iconanews : Kiev, 'abitanti Severodonetsk portati via con la forza' - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Kiev: 'Abitanti di Severodonetsk portati via con la forza' #ucraina #mosca #kiev #russia #putin #zelensky #mariupol #… - gapetv : RT @MediasetTgcom24: Kiev: 'Abitanti di Severodonetsk portati via con la forza' #ucraina #mosca #kiev #russia #putin #zelensky #mariupol #… - CARLABINCI : RT @MediasetTgcom24: Kiev: 'Abitanti di Severodonetsk portati via con la forza' #ucraina #mosca #kiev #russia #putin #zelensky #mariupol #… -