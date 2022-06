Beatrice Marchetti si è sposata, ma al matrimonio non ha invitato nessun ex naufrago (ad eccezione di uno) (Di martedì 7 giugno 2022) Beatrice Marchetti, finalista della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, si è sposata. La giovane modella – che solo dodici mesi fa ha conquistato il quinto posto dopo aver passato un mese in solitaria su Playa Imboscada – ha detto sì ad un uomo misterioso. Già, perché Beatrice Marchetti non si è sposata con Mathieu Magni, l’imprenditore nel settore delle auto di lusso con cui era fidanzata durante il reality, ma con un altro. I fan lo chiamano Felix B, ma il suo nome è top secret. Mathieu? In loop. #Isola #IlaryBlasi pic.twitter.com/PKQUGRiUf5 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2021 Il matrimonio si è tenuto ad Atene e nonostante Beatrice pareva che avesse mantenuto buoni rapporti con tutti i naufraghi, alla sua festa non ha ... Leggi su biccy (Di martedì 7 giugno 2022), finalista della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, si è. La giovane modella – che solo dodici mesi fa ha conquistato il quinto posto dopo aver passato un mese in solitaria su Playa Imboscada – ha detto sì ad un uomo misterioso. Già, perchénon si ècon Mathieu Magni, l’imprenditore nel settore delle auto di lusso con cui era fidanzata durante il reality, ma con un altro. I fan lo chiamano Felix B, ma il suo nome è top secret. Mathieu? In loop. #Isola #IlaryBlasi pic.twitter.com/PKQUGRiUf5 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2021 Ilsi è tenuto ad Atene e nonostantepareva che avesse mantenuto buoni rapporti con tutti i naufraghi, alla sua festa non ha ...

Advertising

BITCHYFit : Beatrice Marchetti si è sposata, ma al matrimonio non ha invitato nessun ex naufrago (ad eccezione di uno) - qn_giorno : Beatrice Marchetti si è sposata: dove e chi è il marito della modella - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'ex naufraga dell'#isola dei famosi ha celebrato il suo matrimonio ad Atene, in Grecia. Una festa indimenticabile ? https://… - fanpage : L'ex naufraga dell'#isola dei famosi ha celebrato il suo matrimonio ad Atene, in Grecia. Una festa indimenticabile… - CurtoGiannina : Certo Pamela adorabile e bravissima, ma non sarà mai la nuova Beatrice Marchetti, inoltre una settimana di Lory che… -