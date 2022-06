A puro caso (Di martedì 7 giugno 2022) Marcello Ruvidotti ha ripercorso l'itinerario dei luoghi visitati da suo nonno durante la guerra, facendosi guidare dalle suggestioni delle lettere che scriveva a sua nonna Leggi su ilpost (Di martedì 7 giugno 2022) Marcello Ruvidotti ha ripercorso l'itinerario dei luoghi visitati da suo nonno durante la guerra, facendosi guidare dalle suggestioni delle lettere che scriveva a sua nonna

Advertising

ilpost : Il risultato di questo lavoro è stato da poco raccolto in un libro, 'A puro caso', pubblicato dalla casa editrice A… - ilpostdice : @ilpostdice 'un giovane soldato mandato al fronte in Al­bania, inizia così: «A puro casi ebbi il vostro ...' appare… - solamau45 : @Twittytwitty17 È per puro caso ! ?????? - beatandlove : @Orialiso ma quindi un altro di quei trend che, PER PURO CASO, vengono dalla regione lombardia @AssiaVonNeumann ti taggo solo per scuorno - AcciaioMario : RT @AcciaioMario: @andreafontanot @AndreaMereu9 @AlessioParodi6 Quello degli standard'd'uso'di questo tipo d'oggetti è uno dei pochi settor… -