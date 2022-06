(Di lunedì 6 giugno 2022). Un, avvenuto nelle ultime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 6 giugno: l’coinvolta si è letteralmentesulla carreggiata, e il conducente è rimastosu via Aurelia Nel dettaglio,ore 16.30 circa è stata inviata la squadra 8A su via Aurelia km 13 direzioneperstradale con. Quando gli operatori sono giunti sul posto, si sono trovati dinanzi una scenae hanno temuto il peggio: un’sulla carreggiata, in parte distrutta, e unal suo interno rimasto coinvolto. Leggi anche: Maxi ...

Advertising

CorriereCitta : Terribile incidente alle porte di Roma: auto ribaltata e un uomo ferito - cronachemezzog : TERRIBILE INCIDENTE SULLA STRADA NERICO - cronachelucane : TERRIBILE INCIDENTE SULLA STRADA NERICO - L'impatto dopo la galleria di Castelgrande; La conducente di Muro Lucano… - CosenzaChannel : Terribile incidente sulla Statale 106. Tre auto coinvolte, due feriti - Ciffrato : RT @cigolionocingue: #INCIDENTE #mortale #Orvieto #Todi terribile schianto di due moto quella strada affamante per i centauri è pericolosa… -

Calabria 7

Valentina Autiero: l'La dama di Uomini e Donne Valentina Autiero ha raccontato ai fan dei social di aver avuto und'auto e di aver vissuto un grandissimo spavento . ...Perché padre e figlia, 60 e 38 anni, sono riusciti a scampare ad unaereo grazie alla prontezza di riflessi: si sono lanciati nel vuoto quando hanno visto le fiamme avvolgere il ... Terribile incidente in Calabria: morto un 20enne, feriti altri due giovani Roma. Un incidente terribile, avvenuto nelle ultime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 6 giugno: l’auto coinvolta si è letteralmente ribaltata sulla carreggiata, e il conducente è rimasto ferito. Auto ...In una corsa recuperata in seguito al terribile incidente di sabato e accorciata a due giri, i due fratelli hanno ottenuto il loro undicesimo trionfo in carriera e, soprattutto, l'ottavo consecutivo.