‘Scuola Amica’, Unicef Benevento e Associazione Cammino contro il bullismo (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è concluso con un grande successo il ciclo di incontri “Scuola Amica”, progetto nazionale contro il bullismo promosso dal Comitato Unicef di Benevento e dall’Associazione Cammino. Il progetto, che si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo Giuseppe Moscati grazie alla disponibilità della dirigente Ernestina Cassese, della referente Unicef Maria Iannace e della professoressa Antonella Fallarino, è stato realizzato dalla past president del Comitato Unicef Benevento Carmen Maffeo e dal presidente del Comitato Unicef Benevento Gianpiero De Cicco. L’iniziativa si è sviluppata in tre fasi. La prima con la realizzazione di una lezione interattiva sulla tematica del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è concluso con un grande successo il ciclo di incontri “Scuola Amica”, progetto nazionaleilpromosso dal Comitatodie dall’. Il progetto, che si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo Giuseppe Moscati grazie alla disponibilità della dirigente Ernestina Cassese, della referenteMaria Iannace e della professoressa Antonella Fallarino, è stato realizzato dalla past president del ComitatoCarmen Maffeo e dal presidente del ComitatoGianpiero De Cicco. L’iniziativa si è sviluppata in tre fasi. La prima con la realizzazione di una lezione interattiva sulla tematica del ...

