Salernitana, prende quota l'ipotesi riscatto di Bonazzoli: i dettagli (Di lunedì 6 giugno 2022) Salernitana Bonazzoli – La Salernitana, dopo l'addio di Walter Sabatini, è in attesa di una nuova figura come direttore sportivo. E questo ruolo, all'interno della società granata, potrebbe ricoprirlo Riccardo Bigon. Stando a quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', la Salernitana sta valutando la possibilità di riscattare Federico Bonazzoli, uno dei protagonisti della salvezza raggiunta. Il club granata ha la possibilità di acquistarlo a tre milioni di euro. D'altro canto la Sampdoria avrebbe già fissato il contro-riscatto. Inoltre nel contratto dell'attaccante con i blucerchiati, è inserita una clausola in favore dell'Inter. Nelle casse dei nerazzurri andrebbe il 20% dei 3 milioni, essendo la squadra da cui la Sampdoria lo ha acquistato. La Salernitana dunque, ...

