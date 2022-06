Roma, Sky Sport: Mourinho chiede Berardi in caso di partenza di Zaniolo (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel caso in cui la Roma dovesse cedere Nicolò Zaniolo, il tecnico giallorosso ha chiesto a Tiago Pinto l’arrivo di Domenico Berardi. L’attaccante infatti non ha ancora rinnovato con il Sassuolo ed è potenzialmente in uscita dal club emiliano. A riportarlo, Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Nelin cui ladovesse cedere Nicolò, il tecnico giallorosso ha chiesto a Tiago Pinto l’arrivo di Domenico. L’attaccante infatti non ha ancora rinnovato con il Sassuolo ed è potenzialmente in uscita dal club emiliano. A riportarlo, SkyFace.

Advertising

SkyTG24 : #Roma, 14enne ruba auto del padre: provoca incidente, fugge e si ribalta - GoalItalia : Roma scatenata sul mercato: i giallorossi hanno bloccato Solbakken e Celik ?? ?? ?? [??Sky Sport] - Pazziniiii : RT @SLollo82: Quanto pompano mezze squadre come Sassuolo e Roma solo nel magico mondo di Sky dio madonna ???? - sportli26181512 : Roma, dopo Matic altri due giocatori si avvicinano. E per il dopo-Zaniolo...: La Roma sta per accogliere Nemanja Ma… - YBah96 : RT @SLollo82: Quanto pompano mezze squadre come Sassuolo e Roma solo nel magico mondo di Sky dio madonna ???? -