Renzi: “Oggi docenti scioperano per la carta del docente. Nel 2015 fui contestato da larga parte del sindacato” (Di lunedì 6 giugno 2022) "Che dire degli insegnanti che scioperano per la carta del docente e per il potenziamento di due misure introdotte dalla Buona Scuola e violentemente contestate allora da larga parte del sindacato?" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 giugno 2022) "Che dire degli insegnanti cheper ladele per il potenziamento di due misure introdotte dalla Buona Scuola e violentemente contestate allora dadel?" L'articolo .

Advertising

FrancescoBonif1 : Anche oggi @CarloCalenda attacca Renzi evocando conflitti inesistenti tra business e politica. L’uomo cresciuto in… - lucianonobili : «C’è uno spazio che può salvare il Paese. È l’area #Draghi, oggi, in Italia, ed è l’area Macron in Francia. Non dar… - Emagorno : Anche oggi @CarloCalenda attacca #Renzi confondendo un po' di cose. Eppure non è difficile comprendere la realtà. - SaiuGraziano : RT @FrancescoBonif1: Anche oggi @CarloCalenda attacca Renzi evocando conflitti inesistenti tra business e politica. L’uomo cresciuto in Con… - PoliticaPerJedi : @DonatellaPurger Io non ci trovo nulla di politico. Intestarsi Draghi è qualcosa che oggi possono fare tutti meno l… -