Pratelli Acea | “Giovani generazioni più sensibili sulla sostenibilità”

(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “Oggi abbiamo visto una consapevolezza e una creatività da parte dei ragazzi e delle ragazze che ci fa ben sperare”. Queste le parole dell’assessore alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia, parlando a margine della premiazione del contest ‘Siamo Energia’ promosso dae che ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di Roma e Città Metropolitana. “Siamo di fronte alleche sono piùrispetto allaambientale. Questo è un patrimonio di speranza per il futuro, ma anche un impegno da coltivare per il mondo adulto, le amministrazioni e le scuole, anche con progetti come quello promosso da”, spiega. L’assessore sottolinea il ruolo fondamentale che le scuole svolgono introducendo ...

Roma, 6 giu. (askanews) - Acea scende in campo con i giovani per l'energia del futuro e per sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico. Sono gli obiettivi del ...E risparmio energetico. I premi saranno erogati in voucher che potranno essere utilizzati per l'acquisto di materiale tecnico utile alla didattica.