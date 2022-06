Possibile estensione del bonus 200 euro ai precari: quando arriva (Di lunedì 6 giugno 2022) Si parla molto in queste ore della Possibile estensione del bonus 200 euro, al punto che in tanti si chiedono quando arriva ai precari. Una vicenda che per forza di cose tiene con il fiato sospeso un discreto numero di italiani, se pensiamo ad esempio ai tanti collaboratori scolastici il cui contratto scade a giugno. Dopo le indicazioni generiche fornite la scorsa settimana con un primo articolo in merito, dunque, oggi 6 giugno dobbiamo concentrarci sulle altre contromisure che potrebbero essere adottate dal governo per provare a dare ossigeno alle persone. A maggior ragione, dopo due anni abbondanti particolarmente complicati. Indiscrezioni sulla presunta estensione del bonus 200 euro ai precari: ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Si parla molto in queste ore delladel200, al punto che in tanti si chiedonoai. Una vicenda che per forza di cose tiene con il fiato sospeso un discreto numero di italiani, se pensiamo ad esempio ai tanti collaboratori scolastici il cui contratto scade a giugno. Dopo le indicazioni generiche fornite la scorsa settimana con un primo articolo in merito, dunque, oggi 6 giugno dobbiamo concentrarci sulle altre contromisure che potrebbero essere adottate dal governo per provare a dare ossigeno alle persone. A maggior ragione, dopo due anni abbondanti particolarmente complicati. Indiscrezioni sulla presuntadel200ai: ...

