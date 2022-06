Napoli | è rottura con un top | siamo ai saluti

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il rinnovo tra Mertens ed ilsembra ormai essere soltanto un lontanissimo miraggio. Le richieste contrattuali del belga, pervenute oggi alla società partenopea tramite i suoi legali di fiducia, si aggirano intorno ad una cifra ben superiore a quanto offerto dal patron De Laurentiis. Per continuare a vestire la cassacca azzurra, infatti, il belga chiede oltre 3.5 milioni di euro. Uno stipendio del genere peserebbe non poco sulle casse partenopee, anche in virtù degli obbiettivi dichiarati ad inizio anno da dirigenza ed allenatore. La riduzione del monte ingaggi è quindi un dogma, e ne sono esempi lampanti la partenza di Manolas e il sofferto addio di Capitan Insigne. Cosa succede adesso? Il contratto del belga scadrà il prossimo 30 giugno e, stando alla situazione attuale, difficilmente si riuscirà a trovare la quadra. Mertens è quindi uno dei possibili ...

Mertens è sempre più lontano da Napoli. Tra il centravanti belga ed il club di De Laurentiis c'è tanta distanza sul fronte rinnovo, dopo la richiesta spropositata mandata via mail da parte dei legali del belga. La storia d'amore tra il Napoli e Mertens potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Dopo giorni di attesa per capire se ci fossero i presupposti per arrivare all'accordo per il rinnovo di contratto... Arrivano cattive notizie per il rinnovo di Mertens con il Napoli. Le richieste fatte dall'agenzia del belga sono troppo alte per De Laurentiis, rimasto spiazzato dalla mail ricevuta in queste ore.