MotoGP, Andrea Dovizioso: “Ho avuto un problema con il freno anteriore, quindi non potevo sorpassare” (Di lunedì 6 giugno 2022) Ennesimo weekend da dimenticare al Montmelò per Andrea Dovizioso, che non riesce in nessun modo ad uscire da una spirale negativa di risultati in cui è stato in grado di entrare in zona punti solamente in tre delle nove gare disputate sinora nel Mondiale MotoGP. “Sono un po’ deluso perché lungo questo weekend nel complesso eravamo migliorati. Siamo arrivati alla gara con un feeling più ottimale, ma purtroppo Bradl è caduto davanti a me alla curva 10 del primo giro e ho perso quattro posizioni“, spiega il forlivese della Yamaha dopo il GP di Catalogna 2022. “Non sono riuscito a sorpassare gli altri piloti, non sono in grado di accelerare bene e il freno anteriore è stato davvero difficile da manovrare. Si stava bloccando e non potevo frenare, quindi non ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Ennesimo weekend da dimenticare al Montmelò per, che non riesce in nessun modo ad uscire da una spirale negativa di risultati in cui è stato in grado di entrare in zona punti solamente in tre delle nove gare disputate sinora nel Mondiale. “Sono un po’ deluso perché lungo questo weekend nel complesso eravamo migliorati. Siamo arrivati alla gara con un feeling più ottimale, ma purtroppo Bradl è caduto davanti a me alla curva 10 del primo giro e ho perso quattro posizioni“, spiega il forlivese della Yamaha dopo il GP di Catalogna 2022. “Non sono riuscito agli altri piloti, non sono in grado di accelerare bene e ilè stato davvero difficile da manovrare. Si stava bloccando e nonfrenare,non ...

Advertising

MotorcycleSp : Andrea Dovizioso è stata sfortunata dalla sua parte al GP della Catalogna MotoGP a Barcellona. Nonos... #MotoGP… - infoitsport : MotoGP, Andrea Dovizioso destinato al ritiro: 'Sono deluso' - corsedimoto : ANDREA DOVIZIOSO destinato al ritiro dalla MotoGP. In Catalunya costretto a rientrare per un problema all'anteriore… - Andrea_82b15 : #MotoGP #CatalanGP grandissimo #Espargaro che esulta per il secondo posto peccato che mancava un giro e alla fine arriva quinto. - andrea_gardenal : Bello vedere ogni tanto un pilota vincere con 6-7 secondi di vantaggio. Gara d'altri tempi #MotoGP #CatalunyaGP -