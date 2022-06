Lazio, Lotito: «Stadio? Il Flaminio appartiene alla storia del club, ma non dipende solo da me» (Di lunedì 6 giugno 2022) Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a Il Foglio, dove ha toccato tantissimi temi Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a Il Foglio, dove ha toccato tantissimi temi. Le sue dichiarazioni: Flaminio – «Lo Stadio Flaminio appartiene alla storia della Lazio. Stiamo parlando di quello che è il luogo di una passione senza tempo. Io sono favorevole e disponibilissimo, ma non dipende solo da me. Ci sono da superare tutta una serie di ostacoli burocratici e concreti per renderlo lo Stadio che vogliamo». CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Claudio, presidente della, ha rilasciato una lunga intervista a Il Foglio, dove ha toccato tantissimi temi Claudio, presidente della, ha rilasciato una lunga intervista a Il Foglio, dove ha toccato tantissimi temi. Le sue dichiarazioni:– «Lodella. Stiamo parlando di quello che è il luogo di una passione senza tempo. Io sono favorevole e disponibilissimo, ma nonda me. Ci sono da superare tutta una serie di ostacoli burocratici e concreti per renderlo loche vogliamo». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

