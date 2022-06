Iervolino-Sabatini, volano gli stracci: “è un bugiardo”, “lo porto in Tribunale” (Di lunedì 6 giugno 2022) Tensione alle stelle tra Danilo Iervolino, presidente della Salernitana e Walter Sabatini, direttore sportivo. La squadra è stata protagonista di una salvezza miracolosa nel campionato di Serie A e la dirigenza si era già attivata per programmare la prossima stagione. Poi un fulmine a ciel sereno e il divorzio tra Sabatini e la Salernitana. Il ds ha parlato di “un equivoco”, poi è arrivata la dura risposta di Iervolino a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Equivoco? Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui: pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Volevamo corrispondere a Lassana Coulibaly un aumento di stipendio di 200.000 euro, ma per completare l’operazione avremmo dovuto versare un milione al suo agente: un impegno che aveva preso ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Tensione alle stelle tra Danilo, presidente della Salernitana e Walter, direttore sportivo. La squadra è stata protagonista di una salvezza miracolosa nel campionato di Serie A e la dirigenza si era già attivata per programmare la prossima stagione. Poi un fulmine a ciel sereno e il divorzio trae la Salernitana. Il ds ha parlato di “un equivoco”, poi è arrivata la dura risposta dia ‘La Gazzetta dello Sport’. “Equivoco?crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui: pensa di essere il più intelligente, ma è stato. Volevamo corrispondere a Lassana Coulibaly un aumento di stipendio di 200.000 euro, ma per completare l’operazione avremmo dovuto versare un milione al suo agente: un impegno che aveva preso ...

