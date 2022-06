Giletti sviene in diretta, paura in studio: interviene Myrta Merlino – Video (Di lunedì 6 giugno 2022) paura in studio a Non è l’Arena. A metà serata Massimo Giletti, in collegamento dalla piazza Rossa di Mosca, ha avuto un malore. La trasmissione è stata interrotta e al rientro la conduzione è passata a Myrta Merlino: “Stiamo cercando di capire cosa sia successo”, ha detto, “e non vediamo l’ora di avere, al più presto, notizie di Massimo”. Giletti è ricomparso dopo circa 15 minuti seduto su una sedia, al chiuso, con due ospiti: “Fuori c’era molto freddo, probabilmente ho avuto una crisi di zuccheri e poi un mancamento, può succedere. Ora sto bene”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022)ina Non è l’Arena. A metà serata Massimo, in collegamento dalla piazza Rossa di Mosca, ha avuto un malore. La trasmissione è stata interrotta e al rientro la conduzione è passata a: “Stiamo cercando di capire cosa sia successo”, ha detto, “e non vediamo l’ora di avere, al più presto, notizie di Massimo”.è ricomparso dopo circa 15 minuti seduto su una sedia, al chiuso, con due ospiti: “Fuori c’era molto freddo, probabilmente ho avuto una crisi di zuccheri e poi un mancamento, può succedere. Ora sto bene”.La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

