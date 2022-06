Gatta che ha perso i suoi gattini diventa seconda mamma di una cucciolata di cagnolini (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli animali hanno un istinto materno così forte che si comportano da mamma con i piccoli anche se non sono i loro cuccioli e perfino se sono di una specie diversa. Questo tipo di sistemazione può essere ottima non solo per i piccoli in cerca d’affetto ma anche per quelle mamme che non hanno cuccioli loro. È ciò che è successo ad una Gatta che aveva appena perso i suoi cuccioli e ha quindi deciso di diventare la mamma di una cucciolata di cagnolini. La storia proviene da un’utente di TikTok che utilizza il nome kiwigirlxoxox. Ha scritto che la sua Gatta ha perso i suoi cuccioli in marzo. Poco tempo dopo, la sua cagnolina ha partorito e la Gatta si è interessata moltissimo ai ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli animali hanno un istinto materno così forte che si comportano dacon i piccoli anche se non sono i loro cuccioli e perfino se sono di una specie diversa. Questo tipo di sistemazione può essere ottima non solo per i piccoli in cerca d’affetto ma anche per quelle mamme che non hanno cuccioli loro. È ciò che è successo ad unache aveva appenacuccioli e ha quindi deciso dire ladi unadi. La storia proviene da un’utente di TikTok che utilizza il nome kiwigirlxoxox. Ha scritto che la suahacuccioli in marzo. Poco tempo dopo, la sua cagnolina ha partorito e lasi è interessata moltissimo ai ...

