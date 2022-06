Empoli | ora è UFFICIALE | Zanetti è il nuovo allenatore Il comunicato

(Di lunedì 6 giugno 2022) Paoloè diventato ufficialmente ildell’. Ilcondiviso dal club toscano Con un, l’ha annunciato l’ingaggio comedi Paolo. IL– «Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Paolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

