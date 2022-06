(Di lunedì 6 giugno 2022) "Ho parlato con Boris. Abbiamo parlato della situazione al fronte. Ho ricevuto la conferma di un nuovo pacchetto di sostegno alla difesa rafforzato per l'Ucraina. Si è sollevata la questione ...

Advertising

PoliticaNewsNow : Colloquio Zelensky-Johnson: 'Insieme per sbloccare porti' - MediasetTgcom24 : Colloquio Zelensky-Johnson: insieme per sbloccare porti #ucraina #mosca #kiev #russia #putin #zelensky - JJ1897JJ : RT @valy_s: Nuova strategia comunicativa di #Zelensky: visto che ha ben capito che l’opinione pubblica è fortemente contraria, ora le ARMI… - gpellegrino55 : RT @valy_s: Nuova strategia comunicativa di #Zelensky: visto che ha ben capito che l’opinione pubblica è fortemente contraria, ora le ARMI… - add966 : RT @valy_s: Nuova strategia comunicativa di #Zelensky: visto che ha ben capito che l’opinione pubblica è fortemente contraria, ora le ARMI… -

Agenzia ANSA

Lo scrive il presidente ucraino Volodimirsu twitter. .- Johnson: 'Insieme per sbloccare i porti'. Le truppe ucraine riprendono il controllo di mezza Severodonetsk, ma il 60% dell'oblast di Zaporizhzhia è occupato dai russi Colloquio Zelensky-Johnson, insieme per sbloccare porti - Ultima Ora Nuova telefonata tra Volodimir Zelensky e Boris Johnson. Oltre a un aggiornamento sulla situazione militare i due leader hanno discusso dell'emergenza grano. "Ho parlato con Boris Johnson. Abbiamo ...Insieme alla Gran Bretagna stiamo cercando modi per evitare la crisi alimentare e sbloccare i porti". Lo scrive il presidente ucraino Volodimir Zelensky su twitter. (ANSA).